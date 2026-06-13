असल अर्थशास्त्र : अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू सरल तरिकाले बुझाउने एउटा पुस्तक [Free PDF]
कमन सेन्स इकोनाेमिक्स: व्हाट् एभ्रिवान सुड नाे अबाउट वेल्थ एण्ड प्राेस्पेरिटी भन्ने अर्थशास्त्रकाे एउटा चर्चित पुस्तकलाई नेपालीमा अनुवाद तथा स्थानीयकरण गरेकाे थिएँ । यस पुस्तकमा कठिन शब्दावली र जटिल गणितीय सूत्रहरूलाई थाती राखेर, वास्तविक जीवनका उदाहरणहरू र आम विवेकका माध्यमबाट समाज र देश कसरी समृद्ध बन्छन् भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिएको छ । अनुवादकका रूपमा यो मेरो पहिलाे पुस्तक थियाे र नेपाल प्राेस्पेरिटी इन्स्टिच्युटकाे पहिलाे प्रकाशन पनि । यसकाे पहिलाे अध्यायकाे चाहिँ हामीले श्रव्यपुस्तक पनि बनाएका छौँ जुन तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ ।
उक्त पुस्तकको डिजिटल संस्करण यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । आशा छ याे तपाईँहरूका लागि उपयाेगी हुनेछ । यस पुस्तकले तपाईंलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सोच्न र हाम्रा नीतिगत समस्याहरूलाई बिल्कुलै नयाँ कोणबाट हेर्न सघाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । कृपया यो पुस्तक उपयोगी हुनसक्ने अन्य व्यक्तिहरूमाझमा पनि यसलाई बाँड्न नभुल्नुहाेला ।